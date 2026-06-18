Motorista fallece tras fatal atropellamiento en la ruta Interamericana, Sololá

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fredy de León.

SOLOLÁ – Un trágico hecho de tránsito se registró la noche de este miércoles en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de la comunidad Santa Rita, municipio de Santa Lucía Utatlán.

Un hombre, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo que, tras el impacto inicial, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Según información recabada en la escena, el constante flujo vehicular en el sector provocó que otros automotores pasaran sobre la víctima, situación que complicó severamente las labores de identificación por parte de las autoridades.

A un costado de la carretera fue localizada una motocicleta de color negro, la cual se presume era utilizada por el fallecido al momento del percance.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales para atender la emergencia; sin embargo, a su llegada constataron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Los socorristas detallaron que la víctima portaba equipo de protección para motorista y botas de hule. Las autoridades competentes han iniciado las diligencias de ley para esclarecer la mecánica del hecho e intentar establecer la identidad de la persona fallecida.