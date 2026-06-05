Misterioso hallazgo genera preocupación en comunidades de Retalhuleu

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Vecinos de la Lotificación Flamencos, zona 4 de Retalhuleu, y sectores aledaños reportaron el hallazgo de un camión que, presuntamente, cuenta con un doble fondo, una situación que ha despertado inquietud entre los habitantes del área.

El vehículo fue localizado en medio de cañaverales, en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas por las autoridades. La presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ha llamado la atención de decenas de curiosos, mientras el área permanece acordonada para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

¿Qué hacía este camión en el lugar?, ¿Cuál era su propósito?, estas son algunas de las interrogantes que surgen tras este inesperado descubrimiento.

Las autoridades acudieron a la escena para recopilar información y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este caso que mantiene en expectativa a la población retalteca.

