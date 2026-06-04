Ministerio de Trabajo supervisa funcionamiento de Escuela Taller de Quetzaltenango

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves la Escuela Taller de Quetzaltenango recibió la visita de autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), quienes verificaron el funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los distintos talleres de formación dirigidos a jóvenes del Occidente del país.

Durante el recorrido la viceministra de Previsión Social y Empleo, Claudia Peneleu, junto a la directora general de Empleo, Juana Sotz, conocieron de cerca las actividades que se desarrollan en el centro de capacitación.

Además conversan con instructores y estudiantes sobre los avances y oportunidades que brinda este programa.