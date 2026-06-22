Ministerio de Gobernación desmiente rumores y aclara que incidentes en Sipacate obedecen a disputa de tierras

Jun 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Ante una serie de informaciones que circularon en plataformas digitales, el Ministerio de Gobernación (Mingob) emitió un pronunciamiento oficial para esclarecer los hechos ocurridos en el sector de la aldea El Naranjo, Sipacate, Escuintla. La institución desmintió categóricamente la ejecución de allanamientos fortuitos o la retención de personas, enmarcando la situación dentro de un conflicto civil de propiedad privada.

Desmintiendo falsas alarmas y aclarando el rol policial

El sector de seguridad pública enfatizó que las acciones de las fuerzas del orden respondieron estrictamente a protocolos de acompañamiento legal y no a un operativo de persecución penal de impacto.

El Ministerio de Gobernación informa: pic.twitter.com/02dRrwwZBs — MinGob (@mingobguate) June 22, 2026

Las precisiones del caso detallan lo siguiente:

Apoyo perimetral: La presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) se debió al resguardo de una diligencia previamente dictaminada por un juez competente, descartando las versiones que hablaban de supuestos allanamientos a viviendas.

La presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) se debió al resguardo de una diligencia previamente dictaminada por un juez competente, descartando las versiones que hablaban de supuestos allanamientos a viviendas. Sin retenciones ilegales: Las verificaciones técnicas del sistema de seguridad desmintieron que existiera algún tipo de retención de ciudadanos dentro de la Subestación Policial de la aldea El Paredón, ya sea por las autoridades o por parte de grupos vecinales organizados.

Saldo del conflicto y despliegue preventivo actual

El origen de la tensión se focalizó en una disputa por la tenencia de tierras entre particulares. El altercado dejó pérdidas materiales y requirió asistencia médica inmediata en el lugar:

Una persona lesionada: Durante los roces físicos, un ciudadano resultó herido; sin embargo, los reportes de salud indican que ya fue estabilizado y se encuentra recibiendo la atención médica correspondiente.

Durante los roces físicos, un ciudadano resultó herido; sin embargo, los reportes de salud indican que ya fue estabilizado y se encuentra recibiendo la atención médica correspondiente. Garantía de libre locomoción: Para evitar nuevos brotes de violencia o bloqueos, contingentes de la PNC permanecen desplegados de forma estratégica en los puntos clave del municipio, salvaguardando la vida de los pobladores.

Vías legales para la resolución de conflictos patrimoniales

La cartera de Gobernación recordó a la población que las controversias vinculadas a bienes inmuebles no deben resolverse mediante medidas de hecho o confrontaciones de carácter comunitario.