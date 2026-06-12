Ministerio de Finanzas entrega Q73 millones a 24 municipalidades del departamento de Quetzaltenango

Jun 12, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) hizo efectivo el traslado de los recursos financieros correspondientes a junio de 2026 para los gobiernos locales de todo el país. Para el departamento de Quetzaltenango, la asignación global asciende a Q73 millones 011 mil 783.80, fondos que constitucionalmente deben ser destinados a la ejecución de obras de infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos básicos de la región.

¿Cómo se componen estos fondos?

Las transferencias periódicas a las comunas corresponden al cumplimiento de las normativas de descentralización fiscal y se integran por cuatro rubros legales obligatorios:

El 10 por ciento del Aporte Constitucional.

La recaudación del IVA-PAZ.

El Impuesto sobre Circulación de Vehículos.

El Impuesto a la Distribución del Petróleo.

El Ministerio de Finanzas Públicas trasladó a las municipalidades el Aporte Constitucional, IVA-PAZ, el Impuesto de Circulación de Vehículos y Distribución del Petróleo correspondiente a junio de 2026, con lo que respalda el compromiso del presidente @BArevalodeLeon de llevar… pic.twitter.com/vhmISZOjes — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) June 12, 2026

De acuerdo con las normativas, la distribución se realiza de forma técnica con base en criterios de población, recaudación local y necesidades de desarrollo de cada municipio.

Desglose de asignaciones por municipio

El informe oficial detalla que la cabecera departamental de Quetzaltenango (código 901) encabeza la recepción presupuestaria de este mes con un monto específico de Q11 millones 570 mil 844.37, consolidando su rol como el principal eje administrativo del Occidente del país.

El resto de los recursos del departamento garantiza el respaldo financiero para las demás localidades, destacando las transferencias hacia los principales polos comerciales y de crecimiento habitacional:

Coatepeque: Q4 millones 966 mil 807.88

Q4 millones 966 mil 807.88 Salcajá: Q4 millones 953 mil 337.31

Q4 millones 953 mil 337.31 San Juan Ostuncalco: Q3 millones 592 mil 246.76

Q3 millones 592 mil 246.76 La Esperanza: Q3 millones 045 mil 818.86

Con la publicación de estos reportes financieros, autoridades buscan transparentar el flujo de caja transferido a las corporaciones municipales, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso al detalle de los recursos que reciben sus alcaldes para atender las demandas locales.