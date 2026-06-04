Ministerio de Educación certifica a once payasos profesionales en Quetzaltenango

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – Un grupo de artistas del entretenimiento comunitario alcanzó un importante logro para la dignificación de su oficio en la región de occidente. La tarde de este jueves se llevó a cabo el acto oficial en el cual se certificó formalmente a once payasos profesionales, quienes cumplieron de manera satisfactoria con todo el proceso administrativo y la presentación de la documentación correspondiente para validar sus competencias.

La acreditación institucional se canalizó por medio del programa de Certificación de Competencias de la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Esta validación estatal busca reconocer formalmente los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas que se han formado de manera empírica a lo largo de su vida, otorgándoles un respaldo legal que eleva el perfil de sus servicios de entretenimiento.

Los organizadores del evento destacaron que los once artistas beneficiados cuentan con una amplia trayectoria en el sector, habiendo laborado desde hace varios años en esta noble profesión artística de forma independiente.

Con este paso, el gremio de animadores locales busca erradicar la informalidad y garantizar que los espectáculos dirigidos a la niñez y a las familias cumplan con estándares de respeto, calidad y sano esparcimiento.

Los mismos creadores de contenido lúdico expresaron que este proceso de acreditación les otorga una mayor confianza y solvencia para continuar laborando en cada una de sus respectivas comunidades.

El documento avalado por las autoridades educativas les abrirá mejores oportunidades laborales en eventos públicos y privados, consolidando el respeto hacia el arte del payaso profesional como una ocupación digna y estructurada en el departamento.