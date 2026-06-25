Mingob anuncia certamen nacional de dibujo y pintura dirigido a niños y adolescentes

Por Multimedia Stereo 100 |
El Ministerio de Gobernación (Mingob), en redes sociales, informa sobre el certamen nacional de dibujo y pintura #YoSoyPrevención, un espacio que tiene como objetivo contribuir en la construcción de una sociedad libre de violencia.
En el certamen niños, niñas y adolescentes usarán los colores y la imaginación para convertirse en mensajes de la prevención.
«Esta estrategia es impulsada por el Mingob y desarrollada por medio de la Unidad para La Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y la SGPD de la PNCdeGuatemala. El certamen se desarrollará en distintas fases: la primera inicia el 6 julio y la premiación a nivel nacional será el 10 de octubre», indica la publicación en redes sociales del Mingob.
En la presentación participan la viceministra de Prevención, Mayda de León; el coordinador de la UPCV, Alberto Luján, y el subdirector de la SGPD, Pablo Rodríguez. De acuerdo a las autoridades participarán alrededor de 1 mil 338 centros educativos.
Información y fotografía Mingob