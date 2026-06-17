Microbús derrapa y choca contra paredón en ruta Interamericana: Nueve pasajeros atendidos

Jun 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Vía @CvbXela

QUICHÉ – Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 106.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Chupol, municipio de Chichicastenango, Quiché.

Según el reporte de las autoridades, el piloto de un microbús tipo Coaster perdió el control de la unidad, lo que provocó que el vehículo derrapara, impactara violentamente contra un paredón y terminara encunetado en un muro de desagüe.

Al lugar de la emergencia acudieron elementos de la 99.ª Compañía de Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención prehospitalaria a los nueve ocupantes del automotor.

Los socorristas confirmaron que los pasajeros presentaban golpes leves y crisis nerviosa, por lo que lograron ser estabilizados en el lugar sin que ninguno ameritara traslado a un centro asistencial.

Según la información recabada, la familia es originaria del departamento de Totonicapán y se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la ciudad capital, con el objetivo de recibir a un familiar.

Entre las personas atendidas se encuentran el piloto Andrez Tecun Hernández (36 años), junto a los pasajeros Glendy Gonzales Chay (15), Juan Tecun (23), Antonio Perez (38), Irma Perez (34), Vayron Perez (26), Ramiro Perez (23), Pablo Tecun (40) y Nicolas Tecun (48).