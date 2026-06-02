Mejoran estructuras y líneas eléctricas en la ruta entre Xecaracoj y Tierra Colorada Baja

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El proyecto de mejora de estructuras y líneas eléctricas del sector 5 de Xecaracoj a Tierra Colorada Baja, Quetzaltenango, tiene un avance sustancial equivalente al 75 por ciento. Según estimaciones del Departamento de Planificación se espera culminar este mes.

Las acciones y cambios refuerzan la red eléctrica del lugar y del circuito principal Xela II, informan las autoridades de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).

Este es uno de los proyectos más importantes que desarrolla la EEMQ para no solo hacer cambios diferenciales en las líneas, sino también para cambiar el conductor en media y baja tensión aumentando la ampacidad que es necesaria ante el crecimiento importante de la zona del Valle de Palajunoj.