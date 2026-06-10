MARN finaliza curso de guardianes ecológicos

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Quetzaltenango culmina el curso de guardianes ecológicos con estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Vega, La Ciénaga Chiquita, Cabricán.

A la vez de finalizar el curso inicia la jornada de reforestación, en la cual plantaron más de 300 árboles.

El técnico del MARN, Leonel Estrada, indicó que la siembra es parte de la clausura de este importante curso para los estudiantes y el comienzo del plan de reforestación 2026.