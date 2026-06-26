Marero del Barrio 18 detenido por transporte ilegal de arma de fuego

Jun 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Carlos «N», de 32 años, integrante de la pandilla del Barrio 18, en cumplimiento a una orden de captura por el delito de transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

La orden fue girada por un Juzgado de Guatemala y la detención fue ejecutada por agentes de la Comisaría 13 en la 30 avenida y 27 calle, zona 5 de Guatemala.

En otro caso

En la 12 calle y 4ª avenida, zona 1 de Guatemala, agentes de la Comisaría 11 arrestaron a Hans «N», de 24 años, quien en una mochila llevaba una pistola ilegal calibre 9 milímetros, con una tolva y municiones útiles. Al verificar en el sistema de solvencias dicha arma de fuego tenía reporte de robo, desde el 5 de diciembre de 2024.

Agentes informaron de la detención de Rosita «N», de 21 años, en la zona 7 de Mixco, Guatemala, en cumplimiento a una orden por extorsión, la cual fue girada por un juzgado local.

En la colonia Santa Fe, zona 13 de Guatemala, fue detenida Nahomy «N», de 26 años, por el delito de lavado de dinero y otros activos.

Información y fotografía PNC