Maestro de Sololá recibe alta condecoración del magisterio

Jun 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Por Fredy de León |

El profesor sololateco, José Celestino Guarcax González, docente de la Escuela Oficial Rural Mixta Miguel García Granados, del Caserío Central El Tablón, Sololá, fue reconocido con la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026, la máxima distinción que el Estado de Guatemala otorga a educadores destacados por su trayectoria y aportes al sistema educativo nacional.

El anuncio fue realizado en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, destacando a siete docentes provenientes de distintos departamentos del país por su labor y contribución a la educación guatemalteca.

Originario de Sololá, Guarcax González representa a una generación de educadores comprometidos con la preservación de la identidad cultural, la investigación académica y la transformación educativa. Se formó como Maestro de Educación Primaria Bilingüe Intercultural Maya-Español y posteriormente amplió sus estudios en Historia, Ciencias Sociales y Lingüística Indoamericana.

Su trayectoria docente se ha caracterizado por promover la integración de la riqueza cultural de los pueblos indígenas en los procesos educativos, contribuyendo a formar estudiantes conscientes de su historia, identidad y responsabilidad ciudadana.

Recientemente aprobó la defensa de su tesis doctoral, obteniendo el grado académico de doctor, encontrándose actualmente a la espera del acto formal de graduación.

La Orden Nacional Francisco Marroquín reconoce cada año a maestros cuya labor trasciende las aulas y contribuye al fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura del país, siendo considerada la más alta condecoración del magisterio guatemalteco.