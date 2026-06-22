Localizan posibles restos humanos en Retalhuleu

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

La localización de posibles restos humanos a orillas del río Ocosito, en el área de Caballo Blanco, Retalhuleu, ha generado preocupación e incertidumbre entre vecinos y familiares de menor de edad desaparecido.

Socorristas y autoridades acudieron al lugar para inspeccionar la zona y procedieron a acordonar el área, mientras se desarrollan las diligencias para determinar si los restos son humanos.

La desaparición del niño, Milton Osiel Granados Cuevas, ya supera las 36 horas, por ello, continúan las labores de búsqueda y las investigaciones por parte de las autoridades.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre los resultados de las inspecciones.