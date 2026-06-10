Localizan cadáver de hombre conocido como «Ganzón»

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |



Por Mario Tumin |

Este miércoles localizan el cadáver de César Enrique Camacho, más conocido por vecinos como «Ganzón», en un camino de terracería en la entrada a la comunidad El Rodeo, Caballo Blanco, Retalhuleu.

El hallazgo fue reportado por personas, quienes transitaban por el sector y alertaron a las autoridades para las diligencias e iniciar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. De manera preliminar se conoce que sicarios lo emboscaron y le dispararon.

Hasta el momento las autoridades no han brindado información oficial sobre las causas del fallecimiento, por ello, se espera el resultado de las pesquisas.

Familiares, amigos y vecinos han expresado su consternación por esta lamentable noticia, mientras el caso continúa bajo investigación.