Liga Nacional define el Apertura 2026: Nuevo formato

Jun 20, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Herberth Tax

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GUATEMALA – La Asamblea General de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, celebrada este viernes 19 de junio, oficializó las directrices para la temporada 2026-2027, confirmando cambios significativos en el sistema de competencia y el calendario oficial para el Torneo Apertura 2026.

La modificación más relevante aprobada es la reducción en la cantidad de equipos clasificados a la fase final; a partir de este torneo, solo seis clubes avanzarán a la liguilla.

Xelajú ya comenzó su pretemporada.

Los equipos que finalicen en primero y segundo lugar clasificarán directamente a semifinales, mientras que del tercero al sexto puesto disputarán una fase de repechaje.

El certamen iniciará el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026. El Xelajú MC tendrá un arranque exigente: hará su debut oficial visitando al recién ascendido Deportivo San Pedro en la jornada 1, para posteriormente disputar su primer partido de local en la jornada 2, recibiendo la visita de Aurora FC.

El resto de la jornada inaugural incluye enfrentamientos como Suchitepéquez vs. Comunicaciones, Malacateco vs. Cobán Imperial, Aurora FC vs. Guastatoya, Municipal vs. Mixco y Antigua GFC vs. Marquense.

Por su parte, el Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones se disputará en las fechas 6 y 17.

El cuadro altense ha trabajado en una reestructuración de su plantilla para afrontar los desafíos de este torneo:

Altas Confirmadas:

Minor Álvarez: Guardameta costarricense (nacionalizado guatemalteco), llega a préstamo.

Diego Casas (URU): Delantero, figura destacada en su paso por Marquense.

Ernesto Monreal (MEX): Defensa central procedente de Comunicaciones.

Joshua Úbico: Volante que retorna a la institución.

Óscar Mejía: Volante/extremo.

Estuardo Sicán: Guardameta.

Erick González: Defensor.

Canteranos: Regresan a la institución José Joj, Justin Racancoj y Marcelo Hernández.

Bajas Confirmadas:

El club ha oficializado la salida de cinco elementos: Joffré Escobar (ECU), Manuel Romero (PAR), José Longo, Denilson Ochaeta y Nery Lobos.