La totonicapense Vilma del Rosario Estrada Rodríguez es coronada Miss Earth International Guatemala 2026

Jun 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Redacción Stereo 100.

GUATEMALA – Vilma del Rosario Estrada Rodríguez, originaria de Totonicapán y de 25 años de edad, ha sido coronada como la nueva Miss Earth International Guatemala 2026.

Este título le otorga el derecho de representar al país en el prestigioso certamen internacional que tendrá lugar en Filipinas.

La joven alcanzó este logro tras su destacada participación en el certamen Miss Guatemala Contest, realizado recientemente en la ciudad capital, donde compitió contra representantes de diversos departamentos.

Estudiante de la carrera de Derecho, Estrada cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de los concursos de belleza, habiendo representado anteriormente a Totonicapán en eventos como Señorita Totonicapán, Reina Nacional de la Independencia y Miss Guatemala.

Más allá de su faceta en los certámenes, la nueva soberana ha manifestado su pasión por el canto y su firme compromiso con el bienestar social, expresando que entre sus principales objetivos se encuentra el impulso de programas enfocados en la educación y las oportunidades de desarrollo para la niñez en las comunidades.

Como mensaje final para la juventud, la representante nacional instó a perseguir los sueños con disciplina y perseverancia, bajo la guía de los valores que fortalecen a la sociedad.