Juventud altense se prepara en kickingball rumbo a eliminatorias nacionales

Jun 15, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se puso en marcha una jornada de formación e inducción de kickingball dirigida a la juventud de Quetzaltenango.

El evento busca promover disciplinas deportivas alternativas y captar el talento local que representará al departamento en las próximas competencias.

La iniciativa cuenta con una masiva convocatoria que reúne a estudiantes de alrededor de 16 establecimientos educativos de la región, abarcando tanto la jornada matutina como la vespertina.

Las actividades teóricas y prácticas se desarrollan en las instalaciones del Complejo Deportivo Horacio Peláez Vela, Colonia Minerva, en la zona 3 de Xela, un espacio clave para el encuentro de los jóvenes atletas.

Un semillero para la eliminatoria de agosto

El propósito principal de estas inducciones de kickingball es preparar a las distintas delegaciones escolares para la fase eliminatoria, programada para los días 1, 2 y 3 de agosto. El equipo que resulte ganador de esta eliminatoria local obtendrá el honor de representar a Quetzaltenango a nivel nacional.

Los organizadores informaron que este esfuerzo es impulsado en coordinación con la Dirección General de Educación Física (Digef) y el Instituto de la Juventud y el Deporte (Injud).

Estas instituciones promueven una cartera de seis o siete deportes alternativos, organizando procesos formativos similares que culminan en un torneo nacional con los campeones de cada disciplina.

🔴 KICKINGBALL | La delegada en #Quetzaltenango del Instituto Nacional de la Juventud (INJUD), Carmen Barrios, informa que hoy fueron las eliminatorias de Kickingball, donde se invitó a 16 centros educativos de la cabecera departamental.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/Dxg8f58o0Z — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 15, 2026

Kickingball: Una alternativa atractiva

El kickingball se presenta como una excelente alternativa al béisbol o a lo que tradicionalmente se conocía en el ámbito escolar como «base» o «kickball». Aunque comparte la esencia de pegarle al balón con el pie, cuenta con un reglamento oficial específico introducido por las instituciones del deporte.

«Gracias a Dios hay muchos establecimientos que quieren participar en todos los eventos, quieren ser parte de todos los eventos que hace el Injud y que estamos llevando a cabo», destacaron fuentes organizadoras al evaluar la excelente respuesta de los centros educativos.

Las amplias canchas del complejo deportivo evidencian el despliegue técnico, las líneas de juego trazadas y la activa participación de las jóvenes en una jornada marcada por un clima favorable para la práctica al aire libre. Con estas bases firmes, el deporte escolar altense empieza a calentar motores de cara a las reñidas eliminatorias del mes de agosto.