Jornadas de audiometría buscan detectar problemas de audición y habla en alumnos de básico

Por Fredy López |

En el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) Rosario, en la zona 3 de Quetzaltenango, se desarrollan jornadas de audiometría dirigidas a los alumnos de nivel básico, con el propósito de identificar de manera temprana posibles dificultades auditivas y del habla que puedan afectar el desarrollo de la población estudiantil.

Esta iniciativa se ejecuta bajo la coordinación del Centro de Recursos para la Educación Inclusiva del Distrito 09-01-05 y la Asociación Civil No Lucrativa de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango, siguiendo una planificación previamente establecida. Tras haber concluido una fase de atención dirigida al nivel primario, las evaluaciones actuales se concentran en alumnos de primero y segundo grado de nivel básico. Debido a la alta matrícula de estudiantes en estos grados, las autoridades encargadas informaron que se mantendrá un seguimiento continuo para concluir con la totalidad de la población prevista.

El proceso consiste en la realización de evaluaciones que permitan estructurar un diagnóstico oportuno. Con estos resultados, se busca canalizar y brindar el acompañamiento necesario a los casos que muestren algún tipo de vulnerabilidad o deficiencia.

De acuerdo con los organizadores, las dificultades en la audición o en la expresión oral repercuten de manera directa tanto en el rendimiento académico como en el estado emocional de los alumnos, porque al no contar con las condiciones óptimas para comunicarse o percibir las clases se pueden generar afectaciones en su entorno escolar. Por tal motivo, la intervención temprana a través de estas jornadas especializadas se presenta como una herramienta clave para asegurar que los estudiantes alcancen un desempeño adecuado dentro de las aulas.