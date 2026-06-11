Jornada oftalmológica gratuita brinda atención a pacientes en Quetzaltenango

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de brindar apoyo a las personas de escasos recursos, el Centro de Salud de Quetzaltenango fue la sede de una jornada médica oftalmológica dirigida a la población local, especialmente, a adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Francisco Estrada, encargado de las jornadas médicas, informó que en esta ocasión se brindó atención a unos 20 pacientes durante la mañana.

Destacó que la actividad se extendió hasta las 13 horas para dar cobertura a más personas.

Servicios y especialización médica

Según explicó Estrada, estas jornadas cuentan con el apoyo de un médico especialista proveniente de México. El servicio consiste principalmente en:

➡️ Tamizaje visual: Evaluaciones para determinar la graduación de la vista de los pacientes.

➡️ Detección de padecimientos: Diagnóstico de problemas visuales y evaluación para posibles procedimientos quirúrgicos, como en casos de cataratas.

➡️ Atención prioritaria: Enfoque especial en adultos de entre 40 y 50 años de edad, así como en pacientes diagnosticados con diabetes, una condición que suele afectar severamente la salud visual.

Un proyecto con proyección social

Esta es la tercera ocasión en que se realiza esta actividad en las instalaciones del puesto de salud local. Estrada enfatizó el carácter benéfico de la iniciativa: «Es una clínica privada social en donde venimos a apoyar a las personas. (…) Estas consultas, más que todo esas jornadas, nunca se cobran, son totalmente gratis».

Próximas fechas

Los organizadores informaron que planean continuar con este apoyo y ya programan una próxima jornada para agosto. Las sedes de estas brigadas médicas suelen rotar por distintos puntos de Quetzaltenango; anteriormente se han llevado a cabo en la 14 avenida y en el Centro de Salud de Chiquilajá, buscando acercar los servicios de salud visual a quienes más lo necesitan.