Jornada médica en Quetzaltenango ofrece atención a sectores vulnerables

Por Fredy López |

Este martes inicia una jornada médica en las instalaciones del Club de Leones de Quetzaltenango, dirigida a personas con discapacidad, adultos mayores y niños de la cabecera departamental y áreas circundantes. La actividad se desarrollará durante dos días, concluyendo el miércoles 17 de junio.

La jornada cuenta con la participación del Distrito de Salud de Quetzaltenango, el cual asignó a tres médicos, nutricionistas y personal de enfermería para la atención de los asistentes.

El médico director del Centro de Salud de Quetzaltenango, Salvador Soto, explicó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) apoya con la administración de vacunas del esquema infantil y dosis contra el sarampión, además de pruebas de glucemia para la detección de diabetes y la entrega de medicamentos disponibles. Asimismo, se cuenta con el soporte de una gineco-obstetra para la realización de ultrasonidos en caso de ser necesario.

Por su parte, el Club de Leones de Quetzaltenango aportó su infraestructura local para el evento. Jorge Mario de León Alconero, presidente de la organización, informó que se habilitaron cinco espacios específicos dentro de sus instalaciones para que el personal médico y los colaboradores institucionales puedan albergar las consultas.

Tanto Soto como De León Alconero coincidieron en que la coordinación entre las distintas entidades del Estado y las organizaciones civiles permite optimizar los recursos y ampliar la cobertura de atención para la población que requiere estos servicios.

Servicios disponibles

De acuerdo con la planificación del evento, se brinda atención en las siguientes áreas:

Medicina general y pediatría

Geriatría y audiometría

Fisioterapia y nutrición

Psicología y neuropsicología

Oftalmología y terapia del lenguaje

Lavado de oídos, toma de glucosa y medición de presión arterial

Detalles de la actividad

Fechas y horarios: 16 y 17 de junio de 2026, en horario de 8 a 15.30 horas.

16 y 17 de junio de 2026, en horario de 8 a 15.30 horas. Ubicación: Calle Rodolfo Robles 24-53, zona 1 de Quetzaltenango (cerca del Templo Minerva y las instalaciones del Cunoc).

El evento es en colaboración con diversas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Gobernación Departamental, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), Cruz Roja Guatemalteca, Centro Universitario de Occidente (Cunoc), Universidad Rafael Landívar y entidades civiles como Trócaire, AMUDIQ, Fundación Sonrisas Escuchan, Cuerpo de Bomberos Municipales y la Asociación de Desarrollo de Sordos (ADSQ).