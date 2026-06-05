Invitan a la inauguración de la exposición «Calopsia»

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

La artista Cristy Gramajo, directora y fundadora de Banco de Arte Academia Galería en Quetzaltenango, anunció la inauguración de su más reciente exposición artística titulada «Calopsia», la cual recopila un trabajo que ha venido desarrollando desde el año pasado.

🔴 INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN «CALOPSIA» | La directora y fundadora del Banco de Arte, Cristy Gramajo, informa de la inauguración de la exposición «Calopsia», el sábado 6 de junio, a las 18.30 horas.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/eALNtOJw4D — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 5, 2026

La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita, se inaugurará este 6 de junio, a partir de las 18.30 horas, en las instalaciones de la galería, en la 9ª avenida, zona 1 de Quetzaltenango, y permanecerá disponible hasta finales de mes.

Una colección inspirada en las emociones humanas

«Calopsia» está conformada por una colección de 15 piezas trabajadas bajo la técnica de crayón de pastel seco. Además de las obras visuales, el proyecto incluye la presentación de un catálogo en el que cada pieza está acompañada por un verso libre inspirado en la misma.

A diferencia de los retratos convencionales, Gramajo destacó que los 15 rostros presentados no están basados en personas reales, sino que representan estados internos y emociones con los que se lidia en el día a día.