Investigador quetzalteco presenta libro que invita a cuestionar las “verdades” establecidas

Jun 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El investigador y escritor René Juárez presentó la segunda edición de su libro sobre la obiología crítica, una propuesta que busca motivar a los lectores a cuestionar las ideas aceptadas como verdaderas y analizar de manera crítica la realidad social, educativa y económica.

Durante la presentación, Juárez explicó que la obra plantea que muchas de las creencias asumidas como ciertas fomentan el conformismo y limitan el pensamiento crítico. A través de esta teoría, invita a reflexionar sobre quiénes se benefician de esas “verdades” y cómo este análisis puede contribuir a comprender mejor los desafíos que enfrentan sociedades como la guatemalteca.

El autor destacó que el libro amplía temas que previamente ha desarrollado en artículos publicados por la Dirección General de Investigaciones del CUNOC, ofreciendo una explicación más profunda sobre la aplicación de la obiología crítica como herramienta de análisis.

La publicación tiene un costo de Q60, precio establecido para recuperar la inversión realizada por el propio autor. Está disponible en librerías, por medio de un distribuidor autorizado y también será ofrecida en próximas ferias del libro.