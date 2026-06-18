Intolerancia vial termina con un fallecido en Mixco

Jun 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Un incidente de tránsito habría terminado en un ataque armado en el Paseo Los Campeones, zona 4 de Mixco, donde un conductor perdió la vida y otro hombre fue capturado como presunto responsable del hecho.

Según informó la Policía Nacional Civil, agentes de la comisaría 16 capturaron a Carlos “N”, de 33 años, quien era el piloto de un camión y es señalado de haber disparado contra otro conductor durante una discusión vial.

La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, se conducía en otro vehículo y falleció posteriormente debido a las heridas provocadas durante el ataque.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conflicto habría iniciado por intolerancia vial al no ceder la vía.

Durante la captura, las autoridades localizaron un arma de fuego que el detenido portaba con su respectiva licencia.

Además, los dos vehículos involucrados fueron consignados para continuar con las diligencias correspondientes.