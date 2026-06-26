Integrante del Barrio 18 fallece tras ataque armado en la zona 3 de Quetzaltenango

Jun 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Un ataque armado registrado la noche de este viernes en la 17 avenida, entre la 4.ª y 5.ª calle de la zona 3 de Quetzaltenango, resultó en el fallecimiento de un hombre identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como integrante activo del grupo criminal Barrio 18.

Ante el incidente, agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público se movilizaron de inmediato para procesar la escena.

El comisario de la PNC, Edilzar Fuentes, confirmó la identidad de la víctima como Cristian Ortiz Mejía. Al momento del ataque, Ortiz Mejía se encontraba laborando como ayudante en un microbús urbano.

Según las autoridades, el piloto de la unidad huyó del lugar conduciendo el vehículo tras escuchar las detonaciones.

El fallecido residía en la colonia Molina, ubicada en la zona 5 de Quetzaltenango. Actualmente, las autoridades mantienen las investigaciones en curso con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables del ataque.