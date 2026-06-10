INSO celebra 146 años de historia en Quetzaltenango

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles, con entusiasmo y orgullo, la comunidad educativa del Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO), en la zona 1 de Quetzaltenango, celebra este 10 de junio el 146 aniversario de fundación, consolidándose como una de las instituciones académicas más emblemáticas y con mayor trayectoria en la región occidental de Guatemala.

Mirsa Judith López Guillén de Rodríguez, del citado centro educativo, destacó la trascendencia de esta fecha, recordando que el instituto fue creado, el 10 de junio de 1880, con el noble propósito de formar académicamente a las señoritas del Occidente del país.

Un faro de educación con alcance regional

A lo largo de casi un siglo y medio, el INSO ha sido el hogar de estudios de miles de mujeres provenientes, no solo de Quetzaltenango, sino también de regiones de la Costa, Huehuetenango y San Marcos. Aunque la demografía de las estudiantes ha cambiado con los años, la institución sigue recibiendo a personas de diversas áreas que buscan superarse profesionalmente.

Diversidad académica y proyecciones futuras

Actualmente, el complejo educativo opera en distintas jornadas y modalidades para cubrir la demanda estudiantil:

Jornada de la mañana: Atiende el nivel de educación básica a través del INEB INSO. Asimismo, en el otro extremo del histórico edificio se encuentra la Escuela Soledad España, enfocada en la educación de niñas de nivel primaria.

Atiende el nivel de educación básica a través del INEB INSO. Asimismo, en el otro extremo del histórico edificio se encuentra la Escuela Soledad España, enfocada en la educación de niñas de nivel primaria. Jornada de la tarde: Funciona la sección Normal, bajo la dirección de Roselia Aidé, y ofrece una amplia variedad de carreras.

López Guillén destacó que la institución se está preparando para la reintroducción de un plan piloto enfocado en el Magisterio de Educación Primaria Urbana, devolviendo al instituto parte de su esencia histórica en la formación de docentes.

Las autoridades recordaron que, si bien este 10 de junio se conmemoran los 146 años de fundación, las actividades formales y festejos por el aniversario de la institución serán en agosto.