INSIVUMEH prevé que la tormenta tropical Cristina ingrese al país el jueves y genere lluvias intermitentes

Jun 9, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

GUATEMALA – El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) emitió el Boletín Meteorológico Especial #04-2026, en el cual detalla el monitoreo y la evolución de la tormenta tropical Cristina.

Actualmente, el fenómeno hidrometeorológico mantiene un movimiento lento cerca de las costas del Pacífico nicaragüense, ubicándose a una distancia aproximada de 282 kilómetros de Montúfar, Jutiapa.

De acuerdo con los datos técnicos compartidos por los expertos del servicio meteorológico, la tormenta tropical se sitúa en las coordenadas 12.6° latitud norte y 87.6° longitud oeste, desplazándose a una velocidad de 4 kilómetros por hora con dirección hacia el Norte-Noreste.

Por su ubicación actual, el sistema ya favorece el ingreso constante de humedad al territorio nacional guatemalteco.

El informe oficial detalla que, siguiendo los modelos de su posible trayectoria, se espera que el centro de la tormenta tropical Cristina ingrese formalmente a territorio nacional el próximo jueves.

A raíz de esto, las condiciones climáticas se verán fuertemente afectadas con un incremento gradual de las precipitaciones, las cuales se extenderán desde el sur hacia el centro del país.

Las autoridades del INSIVUMEH advierten que durante los días miércoles, jueves y parte del viernes se registrarán lluvias de carácter intermitente. Asimismo, se prevé que los mayores acumulados de agua se presenten en las regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y los Valles de Oriente.

Se insta a la población y a las autoridades locales a mantener las precauciones necesarias ante posibles crecidas de ríos, inundaciones o deslizamientos de tierra.