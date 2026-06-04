Insivumeh bajo alerta por sistema con potencial ciclónico en el Pacífico que traerá copiosas lluvias

Por Fernando Castellanos |

El monitoreo constante de las dinámicas atmosféricas ha encendido las alarmas preventivas en el territorio nacional. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que mantiene, bajo estricta vigilancia técnica, un sistema de baja presión ubicado en el Océano Pacífico, el cual presenta una probabilidad media de evolucionar a ciclón tropical en los próximos siete días.

Regiones bajo mayor riesgo de precipitaciones masivas

Los análisis meteorológicos, respaldados por las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América, anticipan un cambio drástico en las condiciones climáticas debido al ingreso progresivo de abundante humedad proveniente del océano.

Se estima que los efectos más notables comiencen a percibirse, a partir de este sábado 6 de junio, afectando principalmente a las siguientes zonas:

Franja del Pacífico y Bocacosta: Áreas vulnerables que recibirán el impacto directo de las bandas nubosas.

Áreas vulnerables que recibirán el impacto directo de las bandas nubosas. Sur del Altiplano Central: Sectores propensos a bajas de temperatura y neblina densa acompañando los aguaceros.

Sectores propensos a bajas de temperatura y neblina densa acompañando los aguaceros. Sur de los Valles de Oriente: Regiones que registrarán un incremento en la frecuencia de tormentas locales.

Activación de protocolos ante riesgos estructurales

Lejos de ser un llamado al pánico, las autoridades enfatizan que la identificación temprana de este fenómeno representa una ventana de oportunidad crucial para que las comunidades y los comités locales de emergencia tomen precauciones. La acumulación de agua prevista para los próximos días activa automáticamente protocolos de observación rigurosa.

Los equipos técnicos centrarán sus esfuerzos en vigilar los siguientes puntos críticos:

Crecidas repentinas de ríos: Monitoreo de caudales en las cuencas que desfogan hacia la costa sur.

Monitoreo de caudales en las cuencas que desfogan hacia la costa sur. Estructuras volcánicas: Vigilancia ante la posible formación de lahares en los volcanes activos debido al exceso de humedad en las zonas altas.

Vigilancia ante la posible formación de lahares en los volcanes activos debido al exceso de humedad en las zonas altas. Deslizamientos de tierra: Evaluación de laderas propensas a derrumbes por la rápida saturación de los suelos.

El Insivumeh mantiene una comunicación directa y constante con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) para actualizar los boletines informativos conforme avance el sistema y garantizar la seguridad de la población guatemalteca.