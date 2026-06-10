Insivumeh activa alerta naranja ante el avance de la tormenta tropical Cristina

Jun 10, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un aviso de vigilancia especial por el acercamiento de la tormenta tropical Cristina a las costas de Centroamérica. Aunque el núcleo del ciclón se perfila hacia El Salvador, la amplitud de sus bandas nubosas provocará un aumento significativo en las lluvias sobre el territorio guatemalteco desde este miércoles hasta el viernes.

Trayectoria hacia El Salvador y efectos indirectos

De acuerdo con el Boletín Meteorológico Especial 09-2026, el fenómeno se localiza actualmente a unos 280 kilómetros de Jutiapa, desplazándose de manera inusualmente lenta a una velocidad de 4 kilómetros por hora con rumbo hacia el Oeste.

🔴 ACTIVAN ALERTA NARANJA POR TORMENTA CRISTINA | La vocera de @ConredGuatemala de #Guatemala, Valeria Urizar, informa sobre acciones por lluvias debido al paso de la tormenta tropical Cristina.



Vía Fernando Castellanos#Stereo100Noticias pic.twitter.com/NNotxtRFTx — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 10, 2026

Los modelos dinámicos de trayectoria prevén el siguiente escenario para los próximos días:

Rumbo fijo: El centro del sistema mantendrá su trayectoria directa hacia el territorio salvadoreño.

El centro del sistema mantendrá su trayectoria directa hacia el territorio salvadoreño. Debilitamiento: Se anticipa que el ciclón pierda fuerza de manera paulatina y se disipe gradualmente al momento de tocar tierra en el vecino país.

Se anticipa que el ciclón pierda fuerza de manera paulatina y se disipe gradualmente al momento de tocar tierra en el vecino país. Arrastre de humedad: A pesar de su degradación, la circulación periférica del sistema continuará inyectando humedad e inestabilidad hacia los suelos guatemaltecos.

Regiones bajo riesgo e implementación del plan operativo

Debido al peligro potencial que representan los acumulados de agua en terrenos vulnerables, la institución categorizó el evento dentro de la zona naranja de su Plan Operativo. Esto permite activar las capacidades de monitoreo predictivo en coordinación con los cuerpos de socorro.

Las precipitaciones e inundaciones locales asociadas a este sistema incidirán principalmente en las siguientes regiones:

Valles de Oriente y el Pacífico

Bocacosta

Altiplano Central

Región de Occidente

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población y a los comités de emergencia locales vigilar de cerca el nivel de los ríos y las áreas propensas a deslizamientos de tierra, porque la saturación del suelo podría generar complicaciones en la red vial del país.