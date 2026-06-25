Inicia diplomado “ExpresArte: Niñas al Frente” para fortalecer el liderazgo femenino en Quetzaltenango

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de potenciar las capacidades de liderazgo, expresión y empoderamiento en las nuevas generaciones, la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud, en alianza con Lideramos Guatemala, llevó a cabo el primer taller del diplomado denominado “ExpresArte: Niñas al Frente”.

La jornada inaugural contó con la participación de aproximadamente 50 niñas provenientes de diversos centros educativos de la ciudad, quienes comenzaron un proceso formativo integral diseñado para fomentar su participación activa en la sociedad.

Durante el desarrollo de esta primera sesión, las participantes abordaron ejes temáticos fundamentales para su desarrollo personal y social, entre los que destacaron los derechos humanos, estrategias para la prevención del acoso escolar, educación en salud menstrual y herramientas prácticas de oratoria.

Esta iniciativa busca proporcionar a las estudiantes los recursos necesarios para que puedan ejercer un papel protagónico en sus comunidades, promoviendo espacios de aprendizaje donde el reconocimiento de sus derechos y el fortalecimiento de sus habilidades de comunicación sean los pilares para su formación como futuras líderes.