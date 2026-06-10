Incendio destruye por completo un microbús en la ruta a Colomba Costa Cuca

Jun 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un microbús quedó reducido a chatarra tras ser devorado por las llamas a la altura del kilómetro 216 de la ruta que conduce hacia el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Al arribo de los cuerpos de socorro, el automotor se encontraba completamente abandonado, por lo que afortunadamente no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

Una hora de labores para controlar el siniestro

Alertados por conductores que circulaban por el tramo carretero, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Cantón Las Delicias se desplazaron de urgencia al lugar para combatir la emergencia.

La magnitud del fuego obligó a un despliegue inmediato de recursos para evitar un incidente mayor en la vía.

Unidades en aprestamento: Al lugar acudieron los socorristas a bordo de la unidad de soporte AD-141 y el camión BD-8, este último especializado en el combate contra incendios.

Consumo de agua: El personal de la fuerza de tarea empleó aproximadamente 800 galones de agua para sofocar el fuego en el chasis y el motor.

Tiempo de respuesta: Las tareas de extinción y el posterior enfriamiento del metal retorcido se extendieron por un lapso de una hora.



Debido a la violencia con la que se propagó el fuego, el microbús sufrió daños estructurales absolutos, quedando imposibilitadas las autoridades para determinar a simple vista el color original del vehículo o el número de sus placas de circulación.

Hasta el momento se ignora cuál fue la causa del siniestro, aunque los socorristas no descartan una falla mecánica o un cortocircuito en el sistema eléctrico del tablero.

Asimismo, se desconoce la identidad y el paradero del piloto o de los posibles pasajeros, ya que el automotor fue dejado a la orilla de la cinta asfáltica antes de que fuera consumido en su totalidad.