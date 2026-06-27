Inauguran histórico proyecto de adoquinado que transforma la movilidad en la zona 5 de Quetzaltenango.

Jun 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Los vecinos de la séptima avenida del carril auxiliar, en la zona 5 de Quetzaltenango, cuentan desde este viernes con una nueva vía completamente adoquinada, como parte de un proyecto municipal que también incluyó la modernización de los servicios básicos del sector.

Durante años, los residentes enfrentaron problemas por el polvo en verano y el lodo durante la época lluviosa. Sin embargo, la calle fue transformada mediante la instalación de nuevos sistemas de drenaje sanitario y pluvial, red de agua potable, energía eléctrica y la colocación de adoquín tipo cruz.

La obra corresponde al proyecto «Mejoramiento calle carril auxiliar séptima avenida del Arco del Sexto Estado a 11 calle, zona 5, Quetzaltenango», ejecutado con fondos municipales y una inversión de Q4 millones 783 mil 39.28. Los trabajos abarcaron 274 metros lineales y una superficie intervenida de 1,454.95 metros cuadrados, beneficiando de forma directa a 180 habitantes.

Durante la inauguración, el alcalde destacó que este tipo de proyectos mejoran la calidad de vida de las familias y agradeció la paciencia de los vecinos durante la ejecución de la obra, ya que por varios meses el acceso a sus viviendas fue limitado.

Asimismo, hizo un llamado a los residentes a cuidar la nueva infraestructura, evitando que los drenajes y tragantes se obstruyan con basura, para garantizar la durabilidad del proyecto y que continúe beneficiando a la comunidad durante muchos años.