Inauguran en Quetzaltenango proyecto de huertos e invernaderos para fortalecer seguridad alimentaria familiar

Por Osmar Toc y Fernando Castellanos |

Este viernes, con el propósito de transformar los hábitos nutricionales y fomentar el trabajo en equipo dentro de las comunidades, inauguran en Tierra Colorada Baja, Valle de Palajunoj, Quetzaltenango, el proyecto denominado «Huertos Municipales e Invernaderos para el Desarrollo». Esta iniciativa busca dotar a los vecinos de herramientas prácticas y conocimientos técnicos para la siembra y producción local de hortalizas de alta calidad.

Alianzas institucionales para el desarrollo local

El programa se consolida gracias al esfuerzo conjunto de diversos actores que buscan dinamizar la economía del hogar y garantizar el acceso a alimentos frescos y saludables. La ejecución de este proyecto cuenta con el respaldo estratégico del Concejo Municipal, Dirección de Cohesión Social y Movimiento Social Tzuk Kim Pop.

🔴 INAUGURAN PROYECTO DE HUERTOS MUNICIPALES | El alcalde de #Quetzaltenango, Juan Fernando López, informa de la inauguración del proyecto de huertos municipales e invernaderos en Tierra Colorada Baja, Valle de Palajunoj.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/eZq46KGgA1 — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 19, 2026

Capacitación integral y beneficios para la economía del hogar

Más allá de la entrega de insumos, el proyecto se enfoca en la educación agrícola y la sostenibilidad a largo plazo. A través de este modelo de agricultura comunitaria, las familias participantes recibirán el acompañamiento necesario para dominar el ciclo completo de producción: