Inab lanza en Sololá la campaña nacional de reforestación «Sembrando Huella 2026»

Jun 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Fernando Castellanos |

El Instituto Nacional de Bosques (Inab) dio el banderazo de salida a su emblemático programa de reforestación y sensibilización «Sembrando Huella 2026» en el departamento de Sololá. Teniendo como escenario las riberas del lago de Atitlán, la actividad busca reactivar la conciencia ambiental y recuperar las zonas boscosas degradadas del país.

Un lanzamiento festivo a las orillas del de Atitlán

El punto de partida fue el municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, donde se conjugó el esfuerzo comunitario y el entusiasmo interinstitucional. La jornada inaugural incluyó:

Caminata alegórica: Estudiantes de la Escuela Mariano Gálvez, vecinos y personal del Inab recorrieron las calles principales promoviendo el cuidado de los recursos naturales.

Estudiantes de la Escuela Mariano Gálvez, vecinos y personal del Inab recorrieron las calles principales promoviendo el cuidado de los recursos naturales. Participación activa: Autoridades municipales, colaboradores de la institución forestal y pobladores locales se sumaron con herramientas en mano para reforestar de forma inmediata el área asignada.

Siembra simbólica y enfoque estratégico

Durante este primer evento se realizó una plantación simbólica de 100 árboles de las especies ciprés y jacaranda, seleccionadas por su idoneidad para el suelo y el paisaje de la cuenca.

Para el resto de la campaña de este año, la delegación de Inab Sololá enfocará sus esfuerzos bajo criterios técnicos específicos: