Inab lanza en Sololá la campaña nacional de reforestación «Sembrando Huella 2026»

Por Fernando Castellanos |
El Instituto Nacional de Bosques (Inab) dio el banderazo de salida a su emblemático programa de reforestación y sensibilización «Sembrando Huella 2026» en el departamento de Sololá. Teniendo como escenario las riberas del lago de Atitlán, la actividad busca reactivar la conciencia ambiental y recuperar las zonas boscosas degradadas del país.
Un lanzamiento festivo a las orillas del de Atitlán
El punto de partida fue el municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, donde se conjugó el esfuerzo comunitario y el entusiasmo interinstitucional. La jornada inaugural incluyó:
- Caminata alegórica: Estudiantes de la Escuela Mariano Gálvez, vecinos y personal del Inab recorrieron las calles principales promoviendo el cuidado de los recursos naturales.
- Participación activa: Autoridades municipales, colaboradores de la institución forestal y pobladores locales se sumaron con herramientas en mano para reforestar de forma inmediata el área asignada.
Siembra simbólica y enfoque estratégico
Durante este primer evento se realizó una plantación simbólica de 100 árboles de las especies ciprés y jacaranda, seleccionadas por su idoneidad para el suelo y el paisaje de la cuenca.
Para el resto de la campaña de este año, la delegación de Inab Sololá enfocará sus esfuerzos bajo criterios técnicos específicos:
- Zonas de intervención urgente: Se priorizará la recuperación de áreas boscosas que han sido severamente afectadas por incendios forestales, plagas, enfermedades forestales y la tala ilegal.
- Uso de especies nativas: La reforestación se realizará con más de 13 mil plantas o arboles endémicos de la región para garantizar el equilibrio ecológico y una mayor tasa de supervivencia de los ejemplares.