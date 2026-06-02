Impulsan alianza estratégica para fortalecer el sector turístico y empresarial en Quetzaltenango

Por Fredy López |

Con el objetivo de potenciar la competitividad de las empresas locales, la Red Nacional de Grupos Gestores (RNGG), mediante su iniciativa «Puentes de Desarrollo», y la Gremial de Turismo, Hoteles y Restaurantes de Quetzaltenango han oficializado una alianza estratégica orientada al fortalecimiento empresarial del sector turístico en el departamento.

El convenio busca beneficiar, de manera integral, tanto a empresarios agremiados como no agremiados. Esto se logrará a través de procesos de formación, asesoría, acompañamiento y asistencia técnica enfocados en áreas clave como la innovación empresarial, marketing digital, servicio al cliente, comercialización, digitalización y el fortalecimiento administrativo.

Un impulso al desarrollo económico local

Durante la presentación el gerente general de la RGGG, Alejandro Arango, destacó que la junta directiva de la red declaró el 2026 como «El Año del Turismo». En ese sentido, esta alianza se convierte en un motor fundamental para el desarrollo económico local, la generación de empleo y la proyección de Quetzaltenango como un destino turístico altamente competitivo, buscando no solo atraer más visitantes nacionales, sino también abrir las puertas al turismo internacional.

🔴 FIRMA DE CONVENIO | El gerente de la Red Nacional de Grupos Gestores, Alejandro Arango, informa de la firma de convenio con la Gremial de Hoteles y Restaurantes de #Quetzaltenango.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/QZniUhryub — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 2, 2026

Arango, sobre el impacto del programa, explicó: «Semanalmente van a haber procesos de formación, de asesoría y de asistencia técnica mediante los cuales los empresarios van a resolver algunos de los principales cuellos de botella que tienen en su empresa o bien aprovechar algunas oportunidades que existen en el mercado para poder incrementar las ventas y su participación en el mercado».

Programa de fortalecimiento sectorial

La conferencia de prensa para el anuncio de esta unión contó con la participación de Alejandro Arango, Gerente General de la RNGG; Magnolia Velásquez, presidenta del Grupo Gestor de Quetzaltenango; Rosa María León, presidenta de la Gremial de Turismo, Hoteles y Restaurantes, e Iván Diéguez, coordinador del Proyecto Puentes de Desarrollo.

Los representantes coincidieron en que el fortalecimiento del sector, no solo beneficia a los empresarios individuales, sino que dinamiza toda la economía de la región.

¿Cómo participar?

Las empresas interesadas en registrarse y convertirse en beneficiarias de este programa pueden hacerlo a través de las redes sociales y páginas web oficiales de la Gremial y de la Red Nacional de Grupos Gestores. El proceso de formación y asistencia técnica arrancará, de manera formal, el próximo 9 de junio de 2026.