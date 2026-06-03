Implementan en Quetzaltenango estrategias para evitar desnutrición y aumento de obesidad infantil

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles, con el objetivo de actualizar capacidades y unificar criterios, se desarrolla una jornada de capacitación dirigida a nutricionistas y personal de enfermería de los diferentes distritos de salud del departamento de Quetzaltenango.

El encuentro busca fortalecer las intervenciones ante la desnutrición crónica y responder a una preocupante tendencia al alza en los casos de obesidad infantil dentro de la región, según informó el titular de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango (DDRISSQ), Donald Sosa.

Alianzas por el bienestar materno-infantil

Sosa destacó que este esfuerzo forma parte de las acciones anuales para combatir la desnutrición, esta vez reforzadas mediante una alianza estratégica con el proyecto Utz Na’an (Madre Saludable). Esta iniciativa enfoca sus esfuerzos en el bienestar integral de las mujeres y el impacto directo que esto tiene en la salud de sus hijos.

A diferencia de los enfoques asistenciales tradicionales, el funcionario aclaró que la prioridad actual no se centra en la entrega de ayuda alimentaria directa, sino en el diseño de estrategias para establecer parámetros estables. A través de estas guías, se enseña a las madres a preparar alimentos saludables, altamente nutritivos y de bajo presupuesto con los recursos disponibles en sus comunidades.

«Es increíble, yo creo que en todas las comunidades se da… que se prefiere comprar un [snack procesado] cuando un huevo puede costar lo mismo. Buscamos establecer esas costumbres para que tengamos una mejor alimentación», explicó Sosa.

La obesidad: la otra cara de la moneda

Uno de los puntos más críticos abordados por la dirección de la DDRISSQ es la necesidad de atender de forma simultánea la obesidad, una problemática en crecimiento a la que anteriormente no se le había prestado la atención suficiente.

Según advirtió Sosa, el departamento registra una cantidad alarmante de casos de obesidad, afectando de manera directa a la población infantil. Esta condición eleva de forma temprana el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, comprometiendo seriamente la salud futura de los menores.

Personal participante

La capacitación, impartida por personal seleccionado, cuenta con la participación activa de los equipos que mantienen atención directa con la población en los servicios de salud, incluyendo:

Nutricionistas de los diferentes distritos.

Personal de enfermería.

Equipos encargados del manejo directo de casos de malnutrición y enfermedades asociadas.

Con estas herramientas, las autoridades de salud de Quetzaltenango buscan un abordaje integral que no solo prevenga la falta de nutrientes, sino que también combata los malos hábitos alimenticios que derivan en el sobrepeso.