Iglesia Católica celebra hoy la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: un repaso por su significado y origen

Jun 12, 2026 | Actualidad , Portada , Religión |

Con información de Fernando Castellanos.



La Iglesia Católica conmemora este viernes 12 de junio la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una de las festividades más significativas de su calendario litúrgico.

Esta celebración, que se caracteriza por ser movible, tiene como propósito central recordar el amor, la misericordia y la entrega de Jesucristo hacia la humanidad, marcando una jornada de reflexión y devoción para millones de fieles.



Para la tradición cristiana, el corazón de Cristo simboliza el núcleo de su vida espiritual y su relación con la humanidad. La iconografía tradicional, que muestra a Jesús señalando su pecho resplandeciente, rodeado de llamas y coronado de espinas, se fundamenta en tres aspectos esenciales:

El amor infinito de Dios: Representa la entrega absoluta de Jesucristo y el afecto incondicional hacia todas las personas.

La misericordia divina: Simboliza el perdón, la reconciliación y la compasión hacia quienes buscan acercarse a la fe.

El corazón traspasado: Evoca el sacrificio en la cruz narrado en los Evangelios, del cual brotaron sangre y agua como signos de vida y salvación.

¿Por qué cambia de fecha y se celebra este 12 de junio?





A diferencia de otras festividades con días fijos en el año, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se rige por un sistema movible supeditado directamente al desarrollo de la Semana Santa.

Su ubicación exacta en el calendario se determina mediante la siguiente secuencia litúrgica:

Domingo de Resurrección.

Pentecostés.

Corpus Christi.

Sagrado Corazón de Jesús.

Bajo esta regla, la conmemoración tiene lugar fijamente el viernes posterior a la octava de Corpus Christi.

Debido a la distribución de las festividades pascuales correspondientes a este año 2026, la solemnidad coincide en esta fecha, convocando a las parroquias y comunidades religiosas a desarrollar misas especiales y actos de adoración durante toda la jornada.