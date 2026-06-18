Identifican uno de los dos cadáveres de mujeres hallados en Concepción Chiquirichapa

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Como Roselia Sac, de 18 años, originaria de aldea Chuisuc, Olintepeque, Quetzaltenango, es identificada una de las dos mujeres hallada sin vida, el miércoles reciente, en Duraznales, Concepción Chiquirichapa.

Según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se tiene como causa de muerte heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De manera preliminar se conoce que la segunda mujer podría ser menor de edad y originaria del municipio de La Esperanza, Quetzaltenango.