Histórico encuentro internacional de centros de memoria histórica en Quetzaltenango

Por Fredy López |

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la memoria histórica y promover una cultura de paz, el Parque Intercultural de Quetzaltenango, zona 3 de Xela, se convirtió en la sede de un importante encuentro internacional que reúne a representantes de proyectos de memoria de diversos países, entre ellos, Colombia, México y Alemania.

La actividad busca propiciar un espacio para el intercambio de experiencias, el análisis de los desafíos actuales y la recopilación de información que permita optimizar los proyectos locales de preservación histórica.

Pilar Bagur, vicepresidenta de la junta directiva del Parque Intercultural, destacó la relevancia que la comunidad internacional está otorgando a estos espacios en Quetzaltenango.

De acuerdo con Bagur, el trabajo entorno a la memoria es fundamental para la dignificación de las víctimas, el resguardo de los acontecimientos históricos y el fomento de una conciencia social orientada a la no repetición de actos de violencia y de crímenes de lesa humanidad.

«Es muy importante abordar los temas de paz, de reconciliación y de dignificación de víctimas de violencia en un ambiente geopolítico tan violento y tan bélico», señaló Bagur.

Un modelo innovador de interés global

El proyecto implementado en Quetzaltenango ha despertado un marcado interés internacional, debido a su carácter novedoso. El museo de memoria se sitúa en un lugar emblemático: las instalaciones de la antigua Zona Militar 17-15, un escenario clave durante el conflicto armado interno de Guatemala.

La delegación internacional, compuesta por alrededor de 20 personas, ha mostrado especial interés en conocer la gestión técnica del sitio, la cual abarca desde procesos de curaduría en el Museo de la Memoria hasta expresiones artísticas como el teatro.

Estas herramientas metodológicas son utilizadas para relatar la historia del país a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con una visión enfocada en el futuro y en el aprendizaje colectivo.

intercambio de experiencias y pedagogía de la memoria.

Entre los asistentes destaca la participación de la delegación de Colombia, nación que comparte complejidades históricas con Guatemala, debido a su propio conflicto interno. Los delegados colombianos asisten con el objetivo de conocer el manejo de los Acuerdos de Paź en Guatemala y el tratamiento de los conflictos para aplicar estas buenas prácticas en sus procesos nacionales de reconciliación.

Asimismo, el encuentro cuenta con el respaldo de especialistas de Europa, incluyendo la colaboración de expertos de Alemania enfocados en el desarrollo de pedagogías específicas para el tratamiento y la enseñanza de la memoria histórica en las nuevas generaciones.