Hallan tres cuerpos abandonados en la zona 3 de la ciudad capital

Jun 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un hecho de violencia cobró la vida de tres personas durante la madrugada de este día en un sector de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos sin vida de una mujer y dos hombres fueron localizados en la vía pública con señales de violencia, tras haber sido abandonados en el lugar por sus victimarios.



Al percatarse de la presencia de las víctimas sobre la calle, se dio aviso inmediato a los cuerpos de socorro. Elementos de los Bomberos Municipales acudieron de urgencia para evaluar la situación y constatar el estado de las personas.

El reporte inicial de la emergencia detalla los siguientes puntos:

Ubicación exacta: 2.ª avenida y 4.ª calle de la zona 3 capitalina.

Víctimas: Una mujer y dos hombres, quienes no han sido identificados formalmente.

Condición: Al momento de la evaluación médica prehospitalaria por parte de los paramédicos, ninguno de los tres cuerpos presentaba signos vitales.



Tras la confirmación del deceso del grupo de personas, los socorristas procedieron a notificar a las fuerzas de seguridad para resguardar el perímetro y evitar la alteración de la escena.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantuvieron el área totalmente acordonada, mientras que los peritos del Ministerio Público (MP) se desplegaron en el sector para recolectar indicios y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del ataque, recopilar posibles videos de cámaras de vigilancia cercanas y trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su posterior identificación.