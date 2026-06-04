Guatemala compite pero cae 3-1 ante la mundialista República Checa en Nueva Jersey y ya piensa en Ecuador

Jun 4, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada |

DEPORTES – La Selección Nacional de Guatemala sumó un resultado adverso en su compromiso de preparación con miras a las próximas competencias internacionales.

El combinado azul y blanco midió fuerzas frente a su similar de la República Checa, escuadra clasificada a la Copa del Mundo de la FIFA, registrando una derrota con marcador final de tres goles a uno en un enfrentamiento de fogueo celebrado en las instalaciones del Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El conjunto europeo logró abrir el marcador en los primeros compases del encuentro tras un arranque frío de la defensiva guatemalteca. El delantero estelar checo, Patrik Schick, fue el encargado de sorprender a la zaga nacional para colocar el uno a cero provisional, obligando a los dirigidos por el estratega mexicano Luis Fernando Tena a adelantar sus líneas en busca de la paridad.

La respuesta de la escuadra guatemalteca no se hizo esperar y generó aproximaciones de peligro, incluyendo un remate directo a puerta por parte de José Rosales al minuto 20 que pasó levemente desviado del arco custodiado por Matej Kovar.

El esfuerzo de la bicolor rindió frutos al minuto 40, cuando un error de comunicación entre el guardameta y el defensor Stepan Chaloupek dejó el balón libre para que William Fajardo definiera con un potente remate, decretando el uno a uno con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

Para la parte complementaria, el director técnico de la República Checa, Miroslav Koubek, realizó cuatro variantes estratégicas de forma simultánea con el propósito de refrescar su ofensiva, permitiendo el ingreso de elementos como Adam Hlozek y Vladimir Darida.

Por su parte, al llegar al minuto 60, el timonel de la azul y blanco también movió sus piezas en el terreno de juego, retirando al autor del gol, William Fajardo, junto a Óscar Santis y Daniel Méndez, para dar paso a los jóvenes Matthew Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez.

A pesar del orden defensivo mostrado por el cuadro centroamericano durante gran parte del segundo tiempo, las variantes y el peso físico del combinado europeo terminaron por inclinar la balanza a su favor en el tramo definitivo del partido, sellando el definitivo tres a uno para los checos.

Este enfrentamiento representó la tercera prueba de exigencia para Guatemala en lo que va del año, sirviendo como un parámetro de alto nivel para evaluar el rendimiento colectivo ante una escuadra que se alista firmemente para competir en el Mundial 2026.

Próximo reto de la azul y blanco frente a Ecuador este domingo

Sin tiempo para lamentos, la delegación guatemalteca deberá dar vuelta a la página de forma inmediata y enfocar toda su preparación en el siguiente compromiso de alto calibre que les espera en el calendario de fogueos internacionales.

El cuerpo técnico de la bicolor utilizará los próximos días de concentración para corregir las desatenciones defensivas observadas en Harrison y recuperar físicamente a los futbolistas para mantener la competitividad del plantel.

El próximo partido de la Selección de Guatemala será contra su similar de Ecuador, encuentro que se disputará este domingo 7 de junio. Este esperado choque internacional servirá para medir fuerzas ante otro elenco de potencia que también ostenta la condición de mundialista, lo cual permitirá al estratega Luis Fernando Tena continuar dándole rodaje a las variantes tácticas y consolidar el orden del cuadro nacional ante rivales de gran exigencia.