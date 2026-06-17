Guatemala celebra hoy 17 de junio el Día del Padre: Historia y significado



Por Redacción Stereo 100



GUATEMALA – Este miércoles 17 de junio de 2026, Guatemala conmemora el Día del Padre, una fecha dedicada a reconocer el rol fundamental, el sacrificio y la dedicación de los padres y figuras paternas en el desarrollo de la familia guatemalteca.

A diferencia de otros países que celebran esta festividad el tercer domingo de junio, Guatemala fijó esta fecha de manera permanente desde 1972, consolidándose como un día de reflexión y unión familiar.





Aunque la tradición guatemalteca se adoptó oficialmente hace más de 50 años, sus raíces se vinculan a un movimiento surgido en Estados Unidos a principios del siglo XX.

La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscaba homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil que crió solo a sus seis hijos. Según registros históricos, Guatemala adoptó el 17 de junio para esta conmemoración debido a que la primera celebración nacional coincidió con esta fecha, estableciéndose desde entonces como un referente en nuestro calendario.

Impacto cultural y económico





Más allá de los detalles comerciales, esta jornada ha evolucionado hacia un enfoque en «tiempo de calidad» y experiencias compartidas. Según estimaciones de la Unidad de Inteligencia de Mercados, la fecha genera un importante movimiento económico, destacando la preferencia por artículos de tecnología, herramientas, productos deportivos y cuidado personal.

Es importante precisar que, a diferencia del Día de la Madre, este día no constituye un asueto oficial obligatorio según el Código de Trabajo, por lo que el descanso queda sujeto a las políticas de cada empresa o pactos colectivos.



Hoy, la sociedad guatemalteca también utiliza este día para promover una paternidad responsable, presente y amorosa, reconociendo el papel activo que muchos padres desempeñan en la crianza y educación de los hijos, un cambio cultural significativo que fortalece el núcleo familiar y el tejido social del país.