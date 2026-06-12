Golpe al narcomenudeo: Ocho capturados tras 11 allanamientos en tres departamentos

Jun 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100.

GUATEMALA – En una operación coordinada entre agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, se ejecutaron 11 allanamientos estratégicos contra el narcomenudeo.

La acción interinstitucional, desarrollada en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla, permitió la desarticulación de una red de presuntos distribuidores de sustancias ilícitas.

Durante los procedimientos, las autoridades lograron la detención de ocho personas, identificadas como Juan “N” (47), quien además contaba con una orden de captura vigente por agresión sexual con agravación de la pena en concurso real, Selvin “N” (25), Carlos “N” (26), Marlon “N” (30), Jonathan “N” (21), Carlos “N” (29), Melanie “N” (27) y Zulma “N” (30).

La magnitud del operativo permitió la incautación de una cantidad significativa de droga y equipo utilizado para su comercialización.

Entre los objetos decomisados destacan 1,138 bolsas con marihuana, 30 cigarrillos de la misma sustancia, así como 600 cápsulas, 836 “colmillos” con cocaína, 8 recipientes con fragmentos de crack, 360 piedrecitas de crack y 449 envoltorios de papel conteniendo la misma droga.

Además, se confiscaron Q. 6,715 en efectivo, una tolva, 16 municiones, 11 teléfonos celulares y tres pesas digitales, elementos que servirán como evidencia para las investigaciones judiciales en curso.