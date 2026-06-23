Gimnasta guatemalteco, Jorge Vega, se corona campeón en Brasil

Jun 23, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

El gimnasta guatemalteco, Jorge Vega, se coronó campeón el fin de semana reciente en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, en Río de Janeiro, Brasil, una competencia clave en su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

«Vega lideró la actuación de la delegación guatemalteca en territorio brasileño, donde también sobresalieron Rahí García, quien finalizó en el décimo lugar, y Mario Taperio, que concluyó en la posición 13 de la prueba All Around. En la rama femenina, Brithany Herrera se ubicó entre las 15 mejores gimnastas del continente», indica la publicación en redes sociales del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

El COG informó que las competencias de All Around fueron, el viernes 19 de junio, y las finales por aparatos entre sábado y domingo. Vega logró avanzar a las finales de suelo y salto al potro, donde volvió a demostrar su calidad.

«A primera hora del domingo, Jorge Vega ejecutó una impecable rutina en suelo y obtuvo la mejor calificación de la final con 14.166 puntos, resultado que le permitió colgarse la medalla de oro. La plata fue para el colombiano Ángel Barajas, con 13.900, mientras que el bronce quedó en manos del brasileño Vitaly Guimarães, con 13.700. Dos horas más tarde, Vega volvió a la acción en la final de salto al potro, donde conclusiones en el séptimo lugar con una puntuación de 12.700. En su primer intento obtuvo 13.100 puntos y en el segundo 12.300», indica el COG.

Información y fotografía COG