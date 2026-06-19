Fuerzas de seguridad recuperan camión con 600 quintales de café y capturan a presunto robacamiones

Jun 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un operativo policial coordinado de manera inmediata entre agentes de la Comisaría 15 y de la Comisaría de Escuintla permitió la recuperación de un camión de carga pesada que transportaba un cargamento de café valorado en miles de quetzales, el cual había sido robado minutos antes en el municipio de Amatitlán.

Durante el procedimiento táctico, se logró la captura del presunto conductor y responsable del robo.

Alerta interinstitucional y persecución en ruta

La movilización de las fuerzas de seguridad se originó tras recibir la denuncia del robo del vehículo comercial.

Las comisarías policiales activaron un cierre de rutas y un despliegue de unidades sobre la ruta al Pacífico para interceptar el automotor.

Ubicación e interceptación: El camión fue visualizado en marcha sobre la mencionada carretera, lo que dio inicio a una persecución policial que se extendió por varios kilómetros.

Punto de finalización: El operativo concluyó con éxito a la altura del kilómetro 41 de la autopista Palín-Escuintla, donde las autopatrullas lograron cortarle el paso al vehículo.

Perfil del detenido y cargamento asegurado

El conductor del vehículo robado intentó darse a la fuga a pie al verse rodeado por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, fue neutralizado y consignado de forma inmediata en el lugar.

Identidad del capturado: Ángel “N”, de 33 años de edad, señalado como presunto integrante de una estructura criminal dedicada al robo de transporte de carga en la región sur del país.

Cargamento recuperado: El camión fue asegurado con la totalidad de su mercancía intacta, consistente en 600 quintales de café que tenían como destino su comercialización.

El detenido fue trasladado hacia el juzgado correspondiente para que solvente su situación legal, mientras que el camión y el cargamento quedaron bajo resguardo policial para los trámites de devolución a sus propietarios legítimos.