Fuerzas de seguridad ejecutan 27 allanamientos contra las extorsiones en el barrio El Gallito, zona 3

Jun 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

CIUDAD DE GUATEMALA – Un fuerte despliegue policial y militar se registra desde tempranas horas de este martes en un sector de la ciudad capital. Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en una acción coordinada con el Ministerio Público (MP) y con el apoyo estratégico del Ejército de Guatemala, ejecutan múltiples operativos judiciales.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, se trata de un total de 27 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, las cuales se concentran específicamente en inmuebles ubicados en el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina.

El reporte del Ministerio de Gobernación detalla que estas acciones operativas van dirigidas estrictamente a debilitar y desarticular estructuras criminales dedicadas a las extorsiones, un delito que afecta de manera constante a comerciantes, transportistas y familias del sector.

Las unidades especializadas mantienen rodeadas las calles y avenidas del referido barrio para garantizar la seguridad del perímetro mientras se desarrollan los registros dentro de las viviendas seleccionadas.

Con estas acciones se busca hacer efectivas órdenes de aprehensión vigentes, secuestrar dispositivos móviles, armas de fuego o cualquier indicio que fortalezca las investigaciones en curso.