Fuertes lluvias provocan inundaciones y arrastre de vehículos en Almolonga

Jun 15, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Las intensas lluvias registradas en el departamento han ocasionado emergencias significativas este lunes.

En el municipio de Almolonga, específicamente en el kilómetro 217, se reportó un fuerte flujo de lodo y agua que, según videos compartidos en redes sociales, arrastró varios vehículos a su paso.

Debido a la magnitud del incidente y a las condiciones climáticas adversas que persisten durante la noche, se ha anunciado que la ruta permanecerá cerrada este martes para permitir las labores de limpieza.

Hasta el momento, las autoridades municipales de Almolonga no han emitido un comunicado oficial detallando los daños materiales totales o si existen personas afectadas.

De manera simultánea, se reporta una fuerte complicación vehicular en la ruta que comunica Quetzaltenango con el municipio de Cantel.

En este sector, la acumulación de agua y lodo sobre la cinta asfáltica ha dificultado el tránsito, complicando la movilidad de los conductores que transitan por la zona.

Personal municipal ha iniciado la coordinación de trabajos de limpieza en las áreas afectadas, mientras se recomienda a la población extremar precauciones ante la continuidad de las lluvias.

Además

Usuario reporta vivienda inundada en condominio Xelagardens derivado de las fuertes lluvias registradas esta noche en Xela.

Debido a las fuertes lluvias, vivienda de una familia en Pachaj, sufrió inundacion, bomberos asistieron a habitantes del inmueble.

En la cancha de Pachaj, bomberos rescataron cabras que por las lluvias quedaron atrapadas en lodo. Pusieron a salvo a varios animales para evitar enfermedades o perdidas.

Vía Osmar Toc y Rubén Jocol.