Fortalecen lazos familiares en Quetzaltenango mediante el programa «Escuela de Familia»

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de promover una crianza basada en valores, la Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en coordinación con CREI, llevó a cabo una nueva jornada del programa «Escuela de Familia» en las instalaciones de la Escuela Francisco Muñoz.

Durante la actividad, madres y padres de familia participaron en dinámicas donde compartieron experiencias personales y reflexiones sobre su rol en el hogar.

El encuentro concluyó con un compromiso colectivo: guiar a sus hijos bajo los pilares del amor, la conciencia y el respeto mutuo.

El pilar central de esta jornada fue la promoción de la «Regla de Oro»: “Lo que no me gusta que me hagan, no lo haré”.

A través de este principio, los facilitadores fomentaron la importancia de la empatía y la inclusión como herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad más justa desde el núcleo familiar.

Con estas acciones, las autoridades locales buscan empoderar a los padres de familia, brindándoles herramientas prácticas que impacten positivamente en el desarrollo integral de la niñez y juventud quetzalteca.