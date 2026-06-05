Fiscalía de Extinción de Dominio inmovilizar inmueble en La Esperanza

Jun 5, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes, personal de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) inmoviliza un inmueble en la 4ª calle, zona 2 de La Esperanza, Quetzaltenango.

De acuerdo con las autoridades, la propiedad ha sido señalada en reiteradas ocasiones como un presunto punto de distribución de drogas al menudeo. Como parte de las investigaciones el MP, en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal Antinarcótica (DEIC-Antinarcóticos) de la Policía Nacional Civil (PNC), ha efectuado diversos allanamientos y diligencias relacionadas con posibles actividades ilícitas en el lugar.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones y procedimientos legales para determinar la situación jurídica del inmueble dentro del proceso de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades delictivas.