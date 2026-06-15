Firman alianza para proyecto de apoyo alimentario

Por Osmar Toc |
Con la finalidad de velar y apoyar el bienestar social, la Municipalidad de Quetzaltenango, en un esfuerzo conjunto con una empresa privada, anuncia la puesta en marcha de un proyecto de apoyo alimentario.
A través de esta alianza, la empresa privada donará fardos de harina de maíz, los cuales serán canalizados y distribuidos de manera estratégica para beneficiar a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema.
La Municipalidad de Quetzaltenango informó que la entrega reafirma el impacto positivo del trabajo coordinado.