Firman alianza para proyecto de apoyo alimentario

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Con la finalidad de velar y apoyar el bienestar social, la Municipalidad de Quetzaltenango, en un esfuerzo conjunto con una empresa privada, anuncia la puesta en marcha de un proyecto de apoyo alimentario.

A través de esta alianza, la empresa privada donará fardos de harina de maíz, los cuales serán canalizados y distribuidos de manera estratégica para beneficiar a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que la entrega reafirma el impacto positivo del trabajo coordinado.