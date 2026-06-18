Finalizan trabajos en la zona 3 de Xela: Servicio de agua potable comenzará a restablecerse paulatinamente

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Buenas noticias para los vecinos de la zona 3 de Quetzaltenango. La Empresa Municipal de Aguas de Xelajú (EMAX) informó la mañana de este jueves que se ha concluido con éxito una de las fases más críticas en el proyecto de infraestructura de la 7.ª calle: la interconexión de la nueva tubería de agua potable.



Los trabajos de fontanería pesada y acoplamiento técnico forman parte de la obra civil: «MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA CALLE DE VEINTICUATRO AVENIDA A AVENIDA LAS AMERICAS ZONA 3 QUETZALTENANGO».

Culminación de interconexiones: Se completó el ensamble de la red principal subterránea.

Aseguramiento del sector: Se reduce el riesgo de fugas previas a las fases de acabado de la superficie.



Tras el cierre de las maniobras técnicas, EMAX confirmó que las válvulas principales han sido habilitadas para que el líquido vital comience a correr nuevamente por la red de distribución.

Información para los usuarios: Se espera que en las siguientes horas el servicio de agua potable empiece a normalizarse en los sectores que se vieron afectados por la suspensión temporal.

Tome en cuenta que la presión regresará de forma progresiva mientras las tuberías liberan el aire acumulado.